Акция "Сердечный патруль" проходит в Бресте

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с компанией "Микролайф. Бионайм" проводит на базе 7 торговых центров Бреста акцию "Сердечный патруль". Мероприятие организовано в целях профилактики болезней системы кровообращения, продвижения идей здорового образа жизни. Во время акции организована работа пунктов по измерению артериального давления и врачебное консультирование с выдачей информационно-образовательных материалов.

На снимке: во время акции "Сердечный патруль".