ALEKSEEV представит Беларусь на "Евровидении-2018"

ALEKSEEV представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018". Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом телеэфире 16 февраля.

Популярный поп-певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню "Forever" и представив эффектный номер. Исполнитель стал абсолютным лидером зрительского голосования - 5 тыс. 184 голоса, или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в 12 баллов.

На снимке: победитель финала национального отбора ALEKSEEV.