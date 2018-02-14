Баскетболистки сборной Беларуси обыграли Польшу в квалификации ЧЕ

14 февраля белоруски на паркете минского Дворца спорта встречались с командой Польши и добились победы со счетом 71:50 (13:6, 23:17, 15:12, 20:15). Игра прошла с преимуществом хозяек площадки, которые в первой четверти позволили соперницам набрать лишь 6 очков. После удачного стартового отрезка белоруски продолжали контролировать ход встречи и довели ее до победы с разницей в 21 очко. В составе белорусской дружины самой результативной стала Мария Попова, в активе которой 13 баллов.

На снимке: во время матча.