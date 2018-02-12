Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли московскому ЦСКА в Единой Лиге ВТБ

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ.

Принимая на своей площадке действующего победителя этого турнира, московский ЦСКА, "драконы" вчистую проиграли первую четверть - 18:32. Затем подопечные Александра Крутикова стали действовать более собранно, но сказался более высокий класс гостей, и армейцы победили с результатом 93:83 (32:18, 18:19, 22:16, 21:30). В составе минчан самым результативным был Девон Саддлер, набравший 23 очка.

На снимке: форвард "Цмокi-Мiнск" Кристофер Черапович.

Фото Дениса Костюченко.