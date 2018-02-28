Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек

На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 15 белорусских спортсменов выступят в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. Об этом рассказал 28 февраля председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель на церемонии проводов команды в Минской городской ратуше.

Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия 9 марта будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан. Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

На снимке: участники церемонии.