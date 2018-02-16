Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова 16 февраля стала олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике. Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 в первой попытке решающего этапа показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун. Однако в решающей попытке Анна Гуськова снова продемонстрировала свои лучшие качества, заработав золотую оценку - 96,14 очка. Второе место заняла Синь Чжан, бронза у Фаньюй Кун.

На снимке: Синь Чжан, Анна Гуськова, Фаньюй Кун.