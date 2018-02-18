Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без олимпийской медали

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без медали олимпийских соревнований в лыжной акробатике. В финальной попытке белорус пошел ва-банк, решив исполнить самый сложный прыжок среди всех соискателей наград с коэффициентом 4,900. Первую фазу своего полета Станислав выполнил отлично, а вот приземление после массы пируэтов не удалось, и в итоге оценка оказалась невысокой - 92,61 балла. Это позволило Станиславу Гладченко занять лишь 6-е место.

Олимпийским чемпионом стал украинский спортсмен Александр Абраменко (128,51 балла), серебро завоевал китайский фристайлист Цзя Цзунян (128,05), бронза у россиянина Ильи Бурова (122,17).

На снимке: Станислав Гладченко.

Фото НОК Беларуси - БЕЛТА.