Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы "Снежного снайпера"

Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" в старшей возрастной группе. Второе место заняли биатлонисты команды Минска, третье - Гродненской области. Республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проводятся в Беларуси с 2007 года для популяризации вида спорта и выявления наиболее одаренных детей. Во второй раз соревнования прошли в спорткомплексе "Раубичи". Всего в текущем сезоне в "Снежном снайпере" приняли участие более 39 тыс. детей из всех регионов Беларуси.

На снимке: Мария Гнедчик (команда Минской области).