Британские волынщики выступают в Минске

Выступление музыкантов-волынщиков 2-го Королевского ирландского полка (Великобритания) с Образцово-показательным оркестром Вооруженных Сил Беларуси состоится 8 февраля во время проведения XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Накануне открытия выставки-ярмарки музыканты Уильям Макилрой и Франсис Стрейн возложили цветы к монументу Победы в Минске, а также выступили с белорусским военным оркестром в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

На снимке: музыканты-волынщики 2-го Королевского ирландского полка (Великобритания).