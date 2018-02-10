Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринте на Олимпиаде-2018, победила Лаура Дальмайер

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Чемпионкой стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Первая олимпийская гонка на биатлонном стадионе прошла под аккомпанемент порывистого ветра, который очень мешал участницам спринта. Лучше всех к непростым погодным условиям приспособилась немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию протяженностью 7,5 км за 21 мин. 06,2 сек., не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. На 24,2 сек. от победительницы отстала норвежка Марте Олсбю (1 промах), бронзовая медаль у чешки Вероники Витковой (+25,8 сек.; 1 промах).

На снимке: Дарья Домрачева финиширует.