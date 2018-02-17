Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте. Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Третье место заняла норвежская спортсменка Тирил Экхофф, уступившая победительнице 27,7 сек. при двух промахах на стрельбище.

В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек.; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек.; 4).

На снимке: Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Тирил Экхофф.