ГАИ Московского района и БКА поздравили всех влюбленных

В День всех влюбленных и накануне сотрудники ГАИ Московского района Минска и Белорусский клуб автомототуризма (БКА) поздравляли водителей и прохожих. Влюбленным парам госавтоинспекторы и сотрудники БКА дарили валентинки-фликеры в виде сердечек - для соблюдения всех необходимых норм обозначения пешеходов на проезжей части, воздушные шары-сердечки - для поднятия настроения, "Советы по безопасности дорожного движения для влюбленных и примерных водителей" - с напоминаем беречь себя и других, соблюдая ПДД.

На снимке: сотрудники ГАИ Московского района Минска и Белорусский клуб автомототуризма (БКА) поздравляют водителей и прохожих.