Для участников церемонии вручения наград и генеральских погон провели экскурсию во Дворце Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась 7 марта во Дворце Независимости.

Помимо вручения государственных наград и генеральских погон, для приглашенных были приготовлены еще два сюрприза. Непосредственно до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости. Здесь они также смогли посетить выставку коллекционных костюмных кукол Елены и Николая Байрачных, презентацию работ "Ожившие картины" художника Андрея Смоляка.

На снимке: во время экскурсии.