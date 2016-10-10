Экстремальная гонка Rain forest Challenge прошла в Круглянском районе

7-9 октября на экстрим-трассе "Лихой бобер" экотуркомплекса "Николаевские пруды" в Круглянском районе прошла гонка Rain forest Challenge. Эта гонка зародилась 20 лет назад в джунглях Малайзии и считается одной из самых тяжелых в мире.

RFC Belarus является частью мировой серии RFC. Специальные этапы разработаны с целью максимального отображения навыков пилотов и штурманов в экстремальных условиях офф-роуда.

Организаторами соревнований выступили Круглянский райисполком, Круглянское ПМК-266 и офф-роуд клуб "Экстрим 4х4".

На снимке: преодоление спецучастка.