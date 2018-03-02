Ельская вспомогательная школа-интернат - лучшая в Гомельской области

Ельская вспомогательная школа-интернат последние несколько лет является лучшей в Гомельской области по всем показателям среди аналогичных учебных заведений. Кроме общеобразовательного процесса, который по инициативе руководства школы ведется на белорусском языке, для старшеклассников создан класс профессиональной подготовки. Здесь девочки осваивают профессию овощевода, а мальчики получают рабочую специальность "слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники".

На снимке: на уроке биологии (слева направо) Кирилл Янковец и Максим Лашук.