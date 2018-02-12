Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования ОИ, белорусы далеко от пьедестала

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал олимпийским чемпионом в гонке преследования, белорусы оказались далеки от пьедестала почета.

После неудачного выступления в спринтерской гонке лидер мирового сезона блестяще провел пасьют, пройдя 12,5 км за 32 мин. 51,7 сек. при одном промахе на четырех огневых рубежах. Серебряный призер - шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, отставший от чемпиона на 12 сек. при одном промахе, обладателем бронзы оказался немец Бенедикт Долль (+15,1 сек.; 1).

Из тройки белорусских стреляющих лыжников лучший результат у Антона Смольского, который занял 33-е место (+3 мин. 52,4 сек.; 3). Владимир Чепелин финишировал 36-м (+4 мин. 12,9 сек.; 6), Сергей Бочарников оказался на 37-й итоговой позиции (+4 мин. 23, 9 сек.; 6).

На снимке: Мартен Фуркад.