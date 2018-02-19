Гашение почтовой марки к 100-летию Вооруженных Сил состоялось в Минске

Церемония официального гашения почтовой марки "100 гадоў Узброеным Сiлам Рэспублiкi Беларусь" состоялась 19 февраля в Центральном доме офицеров.

Специальный почтовый проект, состоящий из художественной почтовой марки, конверта "Первый день" и специального памятного штемпеля, подготовлен Министерством связи и информатизации, РУП "Белпочта" в тесном взаимодействии с Министерством обороны. В церемонии гашения приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков и министр связи и информатизации Сергей Попков.

На снимке: министр обороны Андрей Равков и министр связи и информатизации Сергей Попков.