Гигантский блин испекли на гуляниях в Светлогорске

Гигантский блин испекли в Светлогорске во время масленичных гуляний 10 февраля.

Масленицу жители и гости Светлогорска отметили на Набережной площади. Празднование началось парадом кукол "Баба-фэст": горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествовали от местного Центра культуры к набережной.

Главным событием дня стало выпекание блина диаметром 3 м. Продегустировать его смогли все участники праздника. К традиционному масленичному блюду гостям предложили различные аппетитные начинки.

Организатор праздника - Светлогорский райисполком.

На снимке: участники праздника Данила Трунин и Лиза Макаренко.