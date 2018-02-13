Гомельчанка Мария Астапенко при поддержке центра занятости стала "воспитателем на час"

Открыть свое дело безработной Марии Астапенко предложили в центре занятости управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. Идея об открытии "Детского сада на час" появилась у девушки в декретном отпуске. Она заключается в том, что если родителям необходимо отлучиться, то они могут оставить детей под присмотром педагогов и воспитателей на час или даже полдня. Игровая комната работает с утра до позднего вечера. В качестве дополнительных услуг в детском саду проводят развивающие занятия: есть возможность позаниматься с логопедом, педагогом по английскому языку, провести время с пользой в творческой мастерской или кружке "Развивайка".

В центре занятости Марине помогли составить бизнес-план, просчитать все расходы и риски. Успешно защитив проект, девушка получила безвозмездную субсидию в размере почти $1 тыс. Она покрыла практически 80% всех расходов.

На снимке: в игровой комнате детского сада "Совушки".