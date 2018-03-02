Гран-при конкурса "Искусство книги" удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны"

Гран-при "Триумф" 57-го национального конкурса "Искусство книги" удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны" из серии "Энциклопедия раритетов" (А.А.Суша, Г.В.Киреева, издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки").

Главную награду всем участникам этого масштабного проекта - диплом имени Ф.Скорины и памятный знак-символ "Большой золотой фолиант" вручил министр информации Александр Карлюкевич.

По итогам конкурса определены лучшие в 16 номинациях.

На снимке: Гран-при удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны". Выступает министр информации Александр Карлюкевич.