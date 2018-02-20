Свыше 100 иностранных студентов эвакуировали из общежития гродненские спасатели

Гродненские спасатели 20 февраля отработали с иностранными студентами навыки правильных действий при чрезвычайных ситуациях. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Безопасность - в каждый дом!", направленной на предупреждение пожаров в жилом фонде и гибели людей при них. Второй этап акции ориентирован на работу именно со студенческой молодежью.

Практическая отработка плана эвакуации из общежития продиктована тем, что иностранные студенты не всегда смогут правильно сориентироваться в той или иной чрезвычайной ситуации, поскольку некоторые аспекты правил пожарной безопасности в их странах отличаются от белорусских.

На снимке: мастер-класс по пользованию огнетушителями.