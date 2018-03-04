Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете на "Снежном снайпере"

Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете в младшей возрастной группе (11-12 лет) в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер".

На вторую строку пьедестала почета поднялись стреляющие лыжники города Минска. Бронзовыми призерами эстафеты стала команда Гродненского региона.

В финальных соревнованиях "Снежный снайпер" в республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" принимают участие 168 юных биатлонистов со всех регионов Беларуси, которые прошли отборочные соревнования на районном и областном этапах.

На снимке: передача эстафеты командой Могилевской области.