Юные биатлонисты соревнуются в спринте турнира "Снежный снайпер"

Около 170 юных биатлонистов принимают участие в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", которые 3 и 4 марта приходят в РЦОП "Раубичи".

В первый день проходят соревнования в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая).

Организаторы соревнований - республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполкома и Миноблисполкома.

На снимке: во время соревнований.