Кандидатуру главы миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане согласует Совет постпредов СНГ

Кандидатуру главы миссии наблюдателей на выборах Президента Азербайджана согласует 20 февраля Совет постпредов СНГ, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Постоянные полномочные представители государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества обсуждают в Минске проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в июне 2018 года. Также они согласуют проект повестки дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

На снимке: во время заседания.