"Казюки" собрали в Гродно мастеров со всей Беларуси

Ярмарка "Казюки" собрала в Гродно свыше 150 мастеров и ремесленников со всех регионов Беларуси.

В настоящий город мастеров 4 марта превратилась площадь Советская. Главный товар - изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла и соломки. Ярмарка в Гродно была возрождена более 20 лет назад. С тех пор это одна из городских традиций, значимое культурное событие.

Организатором ярмарки выступает Гродненский горисполком.

На снимке: заведующий отделом ремесел и традиционной культуры, член Белорусского Союза мастеров народного творчества Ирина Смирнова.