Коллекции одежды из необычных материалов создают витебские школьники

Коллекции костюмов из подложки под ламинат, медицинской клеенки, изоляции для водопроводных труб и многого другого создают учащиеся витебской средней школы №25. Вдохновляет ребят на создание уникальных вещей педагог дополнительного образования Людмила Иванова, которая руководит объединением по интересам "Моделирование и конструирование сценической одежды" и "Школа моды". Недавно на Международном конкурсе-фестивале "Рождественский фейерверк" коллекция "Волшебный сон", сделанная из медицинской клеенки, заняла первое место.

На снимке: участницы театра моды Кристина Базилюк и Диана Васильева.