Конкурс профессиональных парикмахеров прошел в Гомеле

Отборочный этап к V международному фестивалю красоты "Золотой подснежник" прошел 15 февраля в Гомеле. В нем приняли участие парикмахеры, работающие в гомельском ОАО "Локон".

К участию в конкурсе допускались как опытные работники, так и молодые специалисты. Женские парикмахеры соревновались в номинации "Цвет в мире красоты. Сложное окрашивание волос", а мужские - "Барбер стрижка с оформлением бороды".

Среди организаторов конкурса - Гомельское областное отделение общественной организации "Белорусский союз женщин", главное управление торговли и услуг Гомельского облисполкома, отдел культуры Гомельского горисполкома.

На снимке: во время конкурсной работы мужской мастер Кристина Пашко.