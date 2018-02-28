Конкурс профмастерства водителей санитарного транспорта прошел в Могилевском районе

Республиканский этап конкурса профессионального мастерства водителей санитарного транспорта "Белорусский мастер - 2018" прошел 28 февраля в Могилевском районе на базе Могилевского профессионального агролесотехнического колледжа им. К.П. Орловского. В нем приняли участие 16 экипажей в составе восьми команд учреждений здравоохранения со всей Беларуси. Конкурсанты сдавали экзамен на знание ПДД, устройства и технического обслуживания автомобилей, а также подтвердили водительские навыки на автодроме в соревнованиях по скоростному маневрированию.

На снимке: водитель Юрий Литвинов. Гродненская объединенная медицинская автобаза.