Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости

Кубок мира ФИФА 13 февраля прибыл из Вены в Минск. Перед тем как быть выставленным в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club для широкого круга любителей футбола, он был представлен гостям Дворца Независимости.

Главный трофей мирового футбола разместился в зале торжественных церемоний. Здесь ему не удалось избежать внимательных взглядов участников мероприятия, среди которых были юные белорусские футболисты, тренеры, представители футбольной общественности, победители и призеры Олимпийских игр, спортивные функционеры.

В торжественном мероприятии по случаю прибытия знаменитого кубка в Минск приняли также участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов.

На снимке: Александр Лукашенко с Кубком мира ФИФА.