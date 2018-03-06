"Мисс торговля - 2018" выбрали в Минске

Титул "Мисс торговля - 2018" получила представительница СОАО "Коммунарка" Татьяна Дмитриева.

Конкурс проводился в столице в пятый раз. Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрировали работницы предприятий торговли, общественного питания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За почетное звание боролись 19 участниц.

Организатор конкурса - главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

На снимке: "Мисс торговля-2018" стала представительница СЗАО "Коммунарка" Татьяна Дмитриева.