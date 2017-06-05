Москва подключилась к празднованию 500-летия белорусского книгопечатания

Москва подключилась к празднованию 500-летия белорусского книгопечатания. 5 июня в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялся круглый стол "Дипломатия слова: 500-летие белорусского книгопечатания в контексте мировой культуры".

На снимке: специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр информации Беларуси Лилия Ананич и заместитель министра информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Фото посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА.