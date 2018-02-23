Музей истории армии открыли в Гродненском областном кадетском училище

В День защитников Отечества в Гродненском областном кадетском училище, расположенном в агрогородке Поречье, торжественно открыли Музей истории армии. В нем представлены уникальные образцы формы, головных уборов, обмундирования советской и белорусской армий разных времен, оружие, связанные с военным делом модели, обнаруженные во время поисковых работ находки, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.

На снимке: кадет Гродненского областного кадетского училища Дмитрий Скирковский и заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко.