Немец Эрик Френцель победил в первом виде олимпийской программы лыжных двоеборцев

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье (прыжки с нормального трамплина HS-109, лыжная гонка 10 км).

Золотую награду соревнований выиграл немецкий спортсмен Эрик Фрецель, который защитил титул олимпийского чемпиона, завоеванный на Играх-2014 в Сочи. В Пхенчхане после прыжков с трамплина он занимал 5-е место (121,7 очка). В лыжной гонке представитель Германии первенствовал с результатом 24 мин. 51,4 сек. На 4,8 сек. от него отстал японец Акито Ватабэ, который стал серебряным призером. Третье место занял австриец Лукас Клапфер (+18,1 сек.)

На снимке: Лукас Клапфер, Эрик Фрецель и Акито Ватабэ.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.