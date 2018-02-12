Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018

Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018, белоруски не попали в число призеров. Серебро завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Бронза у француженки Анаис Бескон. Лучшей из четырех белорусских биатлонисток оказалась Надежда Скардино, которая ушла на дистанцию 36-й, а финишировала 14-й. Ирина Кривко заняла 17-е место. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стартовала девятой и долгое время была в числе претендентов на медали, но на последнем огневом рубеже промахнулась четыре раза и в итоге заняла 37-е место.

На снимке: Лаура Дальмайер.