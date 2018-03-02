Новые экспозиции о быте белорусов открылись в музее хлеба в Чечерском районе

В музее хлеба в агрогородке Ботвиново Чечерского района 2 марта открылись новые экспозиции, рассказывающие о быте белорусов, живших в конце XVIII - начале XX веков.

На выставочных площадях можно увидеть стилизованный крестьянский двор с колодцем-журавлем, мельницей, домиком для козы и другими объектами; узнать, как был устроен быт в домах наших предков. А тематическая выставка предметов поможет проследить весь путь хлеба: от маленького зернышка, падающего в землю, до аппетитного каравая на столе.

На снимке: хозяйка музея хлеба Ирина Никишова.