Официальное открытие совместного проекта Нацбанка и ЕС "Твининг" состоялось в Минске

В Минске состоялось официальное открытие проекта "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемого Европейским союзом.

Проект будет реализовываться Нацбанком совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы в 2018-2019 годах. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка.

На снимке: директор Центра международного сотрудничества с центральными банками Немецкого Федерального банка Мартин Динкельборг.