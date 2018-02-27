Официальное открытие совместного проекта Нацбанка и ЕС "Твининг" состоялось в Минске

В Минске состоялось официальное открытие проекта "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемого Европейским союзом.
Проект будет реализовываться Нацбанком совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы в 2018-2019 годах. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка.
На снимке: директор Центра международного сотрудничества с центральными банками Немецкого Федерального банка Мартин Динкельборг.