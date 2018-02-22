Около двухсот народных костюмов продемонстрировали на празднике "Жывыя вытокі" в Бресте

Праздник родного языка "Жывыя вытокі" прошел в Брестском областном общественно-культурном центре. На празднике работники центра организовали этнографический концерт-показ "Модный стиль - народный текстиль". Зрителям представилась уникальная возможность узнать, как выглядели наши предки в первой половине ХХ века. В этнографическом дефиле приняли участие представители 15 районов области, продемонстрировав около двухсот оригинальных народных костюмов.

На снимке: участник дефиле из агрогородка Ополь Ивановского района Захар Новик.