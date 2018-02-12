Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве ТРК в Гродно

Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве торгово-развлекательного комплекса в Гродно.

Комплекс возводится на проспекте Янки Купалы. Со стороны городской больницы №4 рабочие обнаружили останки предположительно троих солдат времен войны.

О находке было незамедлительно сообщено в органы милиции, управление Следственного комитета по Гродненской области и управление Госкомитета судебных экспертиз.

На снимке: сотрудники Следственного комитета Беларуси по Гродненской области и Комитета судебных экспертиз делают опись находок.