Парта Героя установлена в гомельской школе №25

Патриотическая акция "Парта Героя" прошла в гомельской школе №25. Эту школу закончил гомельчанин Борис Цариков, который пошел на фронт добровольцем и при освобождении Лоева во время форсирования реки Днепр пал смертью храбрых. Борису Царикову было 19 лет. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

22 февраля в средней школе №25 установлена парта, за которой учился Борис Цариков, а школе присвоено имя Героя Советского Союза Бориса Царикова.

На снимке: за партой Героя - Даниил Рубцов и Екатерина Акинчиц.