Подписан грант-контракт по программе "Корни травы" на реализацию проекта в Гродненской области

С 2004 года посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", по которой выделяются гранты для помощи людям, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС. 28 февраля в зале заседаний департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента состоялась торжественная церемония подписания контракта на выделение гранта.

Детская поликлиника №1 Гродно получит грант в размере более $78 тыс. для закупки аппаратов для физиотерапии, магнитотерапии, электротерапии и комбинированной электро-, ультразвуковой и магнитолазерной терапии.Это 42-й проект, реализованный по программе "Корни травы", и первый в Гродненской области.

На снимке: главный врач УЗ "Детская поликлиника №1 г. Гродно" Ирина Луканская и временный поверенный в делах Японии в Беларуси Такао Асамура подписали грант-контракт.