Праздничное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей прошло в Витебске

Главная елка Витебской области засияла разноцветными огнями вечером 23 декабря. Этому праздничному моменту предшествовало новогоднее шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей по ул.Ленина до площади Победы. В шествии приняли участие полтысячи Дедов Морозов, столько же Снегурочек и еще 750 сказочных и мифологических персонажей, лесных зверей, ряженых цыган и прочих. Возглавили новогодний парад трио зимних месяцев и оркестр Дедов Морозов. Организатор мероприятия - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома.

На снимке: во время акции "Зажжем елку вместе!" в Витебске.