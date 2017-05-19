Пробег по маршруту в форме сердца состоялся в минском парке Победы

Легкоатлетический пробег по маршруту в форме сердца состоялся в минском парке Победы 18 мая. Пробежка стала своеобразной тренировкой перед масштабной акцией "Забег тысячи сердец", который пройдет во многих города мира, в том числе в Минске, 27-28 мая. Беговая акция "Забег тысячи сердец" направлена на популяризацию здорового образа жизни, развитие беговой культуры в Беларуси и организована компанией velcom при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси и Министерства здравоохранения.

На снимке: участники пробега.