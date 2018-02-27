Пункты обогрева развернуты в Гомеле

В период низких температур Гомельская областная организация БОКК оказывает помощь тем, кто наиболее уязвим в таких погодных условиях: пожилым и одиноко проживающим, людям, имеющим ограничения по передвижению, бездомным, другим нуждающимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ежедневно во всех офисах районных организаций БОКК открыты стационарные пункты обогрева. Здесь можно согреться чашкой горячего чая, получить теплую одежду, обувь. Также в области работают мобильные пункты обогрева. Мобильные пункты будут действовать в течение недели. При необходимости, если морозы не ослабеют, работа пунктов будет продлена.

На снимке: волонтеры отряда быстрого реагирования Андрей Карпусь и Максим Новиков во время раздачи горячего чая в Новобелицком районе Гомеля.