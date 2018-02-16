Репетиция концерта национального отборочного тура "Евровидения-2018" проходит в Минске

Репетиция концерта национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018" проходит в Минске. Финальное шоу начнется в 22.15 и будет транслироваться на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", в онлайн-режиме на сайте медиахолдинга tvr.by, прямую трансляцию концерта будет вести радиостанция "Радиус FM".

Организацией национального отборочного тура и дальнейшей подготовкой белорусского участника к "Евровидению-2018" занимается Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.

На снимке: Adagio с песней "Ты і я".