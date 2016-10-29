Республиканская акция "Шахматы школе" стартовала в минской СШ №24

Республиканская акция "Шахматы школе" стартовала 29 октября в минской СШ №24. В столицу, чтобы получить комплекты для шахматных классов, приехали представители учреждений образования всех областей Беларуси. Более 300 шахматных наборов для школ приобрели Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Президентский спортивный клуб. Акция позволила материально обеспечить кампанию по широкому внедрению шахмат в учреждениях образования на первоначальном этапе. В Беларуси с начала 2016/2017 учебного года действует программа "Шахматный всеобуч", разработанная специалистами Министерства образования совместно с Белорусской федерацией шахмат и Республиканским центром олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.

На снимке: во время старта акции "Шахматы школе".