Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов

Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов, сообщила 15 февраля журналистам заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.

В Минске проходит совместное белорусско-российское заседание оргкомитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Белорусский комитет возглавляет Марианна Щеткина, российский - Юрий Воробьев.

Мероприятия V Форума регионов пройдут 26-28 сентября в Могилеве, Шклове и Горках. Программа форума включает пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", секционные заседания по вопросам экономической безопасности, аграрной политики, унификации и гармонизации законодательства, молодежной политики Союзного государства.

На снимке: во время заседания организационных комитетов.