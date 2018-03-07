Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери

В Могилевском облисполкоме 7 марта прошел торжественный прием заслуженных женщин региона, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие представительницы прекрасной половины человечества из всех районов области.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский тепло поздравил участниц торжества с наступающим праздником, подчеркнув их значимую роль в социально-экономическом развитии региона, и в торжественной обстановке вручил ордена Матери шести женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Остальные участницы торжества получили цветы.

На снимке: председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский с многодетными матерями награжденными орденами Матери.