Школьники несут Вахту памяти на Посту №1

Школьники несут Вахту памяти на Посту №1 у Вечного огня на площади Победы в Минске. Пост №1 был основан 3 июля 1984 года. С даты основания Вахты памяти несут ежегодно около 900 учащихся. Прежде чем заступить на пост, ребята не только осваивают навыки строевой подготовки, учатся слаженному и красивому выполнению ритуала несения вахты у Вечного огня, но и совершенствуют исторические знания, для них проводятся тематические информационные часы, кинолектории, уроки мужества, экскурсии. Перед тем как выйти на площадь Победы, школьники много тренируются, оттачивают каждый шаг и движение.

На снимке: учащиеся СШ № 143 тренируются на площади Победы.