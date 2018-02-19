Выставку к столетию Вооруженных Сил Беларуси подготовили НХМ и Государственный музей военной истории

Совместный выставочный проект к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси "Отечеству служим!" подготовили Национальный художественный музей и Государственный музей военной истории. Презентация проекта состоялась 19 февраля. Наряду с постоянной экспозицией "Белорусское искусство 1940-1960-х годов" демонстрируются произведения живописи и графики классиков отечественного искусства из фондов Национального художественного музея, посвященные военным и мирным будням белорусской армии. Выставка продлится до 15 мая.

На снимке: ветеран Великой Отечественной войны капитан третьего ранга в отставке Владимир Парабкович во время выступления.