Спортсмены приняли участие в акции в поддержку детей с аутизмом

Белорусские спортсмены приняли участие в благотворительной акции в поддержку детей с аутизмом. Акция состоялась 3 июля в минском парке Янки Купалы по инициативе биатлонистки Надежды Скардино при участии Дарьи Домрачевой, Антона Кушнира, Александры Герасимени и других. Спортсмены выставили на благотворительный аукцион свои личные вещи (спортивную одежду, лыжи, очки, шапочки и т.д.). Ремесленники и родители детей с аутизмом представили изделия, изготовленные своими руками. Собранные на аукционе средства пойдут в поддержку детей с аутизмом и их семей.

На снимке: Александра Герасименя фотографируется с участникаи акции.